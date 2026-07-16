- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الإيثيريوم (ETHUSD) يصل لهدفنا السعري – توقعات اليوم – 16-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-16 02:49 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
تراجع سعر الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي (NZDUSD) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليجني الزوج أرباح ارتفاعاته السابقة، وليحاول تصريف تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص تعافي الزوج في الفترة القريبة المقبلة.