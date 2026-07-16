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شكرا لقرائتكم خبر عن تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-07-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-16 10:46 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
يتحرك سعر النفط الخام (Crude Oil) ضمن نطاق جانبي محدود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعوق من محاولات تعافي السعر طيلة الفترة السابقة، ليواصل محاولاته اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق مستوى المقاومة الصلب 79.00$، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.