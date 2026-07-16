تحديث توقع سعر الإيثيريوم اليوم 16-07-2026

يتحرك سعر النفط الخام (Crude Oil) ضمن نطاق جانبي محدود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، ما يعوق من محاولات تعافي السعر طيلة الفترة السابقة، ليواصل محاولاته اكتساب الزخم الإيجابي اللازم لاختراق مستوى المقاومة الصلب 79.00$، في ظل سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع استمرار الدعم الديناميكي المتمثل في تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ما يعزز من فرص تعافي السعر في الفترة القريبة المقبلة.