سعر سهم ريفيان (RIVN) يرتفع في جلسة اتسمت بالتذبذب – توقعات اليوم – 16-07-2026

انخفض سعر سهم إلومينا ILLUMINA, INC (ILMN) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها في وقت سابق لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، في محاولة من السهم لاكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والصعود من جديد، وسط استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير.

لذلك فتوقعاتنا تشير إلى ارتفاع سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره اعلى الدعم 174.75$، ليستهدف مقاومته التالية عند سعر 210.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد