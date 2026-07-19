سعر سهم اميانتيت (2160) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 19-07-2026

واصل سعر سهم شركة أميانتيت العربية السعودية (2160) الانخفاض خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، ما قد يكبح من وتيرة خسائر السهم في الفترة القريبة المقبلة، ولكن يظل السيناريو السلبي قائماً فالسهم يعاني من الضغط السلبي المتواصل والناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار.

لهذا فتوقعاتنا تشير إلى هبوط سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 14.11 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 12.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط