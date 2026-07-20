سعر سهم مدينة المعرفة (4310) يهاجم هدفنا السعري – توقعات اليوم – 20-07-2026

عمق سعر سهم شركة النهدي الطبية (4164) من خسائره خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، ليتخطى السهم مستوى الدعم المحوري 91.05 ريال، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من استقرار وهيمنة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط، مع تحركات السهم بمحاذاة خط ميل فرعي على المدى القصير، بالإضافة لتوارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بالرغم من استقرارها بمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة تأكيد كسره للدعم المذكور 91.05ريال، ليستهدف دعمه التالي عند سعر 85.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط