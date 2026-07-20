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تحديث توقع سعر اليورو مقابل الدولار اليوم 20-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 05:58 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

نجح سعر المؤشر بالتصدي للضغوط السلبية الأخيرة بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق مستوى الدعم الرئيسي والممتد نحو 100.00 لنلاحظ بدء تشكيله لموجات صاعدة بتذبذبه حاليا قرب مستوى 100.50.

نلاحظ من الرسم المرفق بدء تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي ليحفز السعر على تشكيل موجات صاعدة جديدة لنتوقع انجذابه قريبا نحو الهدف الأول المستقر عند 100.80 وبتجاوزه سينجح بالوصول للمحطة التالية المستقرة عند 101.20.

نطاق التداولات المتوقع لهذا اليوم ما بين 100.35 و 101.80

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع 

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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