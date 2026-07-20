تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-07-2026

واصل سعر سهم فينتاس Ventas (VTR) الصعود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 91.00$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي عند سعر 100.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد