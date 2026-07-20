الاقتصاد

تحديث مسائي لسعر الذهب اليوم 20-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-20 12:23 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

واصل سعر سهم فينتاس Ventas (VTR) الصعود خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، وسط سيطرة تامة للاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل دعماً ديناميكياً يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف تشبعه الشرائي بها، ما يمنحه مساحة أكبر لتوسيع تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة.

 

لهذا تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 91.00$، ليستهدف مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي عند سعر 100.00$.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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