سعر الذهب يعاني من الضغوط السلبية - توقعات اليوم – 21-07-2026

يستقر سعر اليورو مقابل الدولار الأمريكي (EURUSD) على تراجع محدود خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، بعدما تعرض لضغوط بيعية عقب كسره لمتوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، ليتجه حالياً نحو اختبار دعم القناة السعرية التصحيحية الصاعدة التي احتضنت تحركاته خلال الفترة الماضية على المدى القصير.

ورغم هذا التراجع لا تزال فرص التعافي قائمة، مع بدء ظهور تقاطع إيجابي على مؤشرات القوة النسبية بعد وصولها إلى مناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، وهو ما يشير إلى تحسن محتمل في الزخم الشرائي، إلا أن تأكيد هذا السيناريو يتطلب نجاح الزوج في استعادة التداول أعلى متوسطه المتحرك البسيط واختراق مستويات المقاومة القريبة خلال الفترة المقبلة.