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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يستقبل العزم الإيجابي-توقعات اليوم 21-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-21 05:36 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
لا يزال سعر النحاس متأثرا بتعارض المؤشرات لنلاحظ ثباته مجددا فوق مستوى 6.1000$ معلنا تأجيله للمحاولات التصحيحية الهابطة المقترحة سابقا لنلاحظ تذبذبه بتداولات هذا الصباح قرب مستوى 6.3300$.
لن نستطيع تأكيد محاولة استعادة السعر للاندفاع الصاعد بتمركزه المتكرر دون الحاجز المستقر عند 6.5100$, لذلك نرجح تأثر السعر بحالة من عدم الاستقرار بانحصاره المتكرر ما بين الحاجز الحالي ومستوى الدعم الإضافي المستقر عند 5.9500$.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.1500 $ و 6.4500$
توقعات السعر لهذا اليوم: جانبي بثبات المحاور