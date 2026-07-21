شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح جنرال موتورز تتجاوز التوقعات وترفع مستهدفاتها لعام 2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم رفعت شركة جنرال موتورز عدداً من توقعاتها المالية الرئيسية لعام 2026، بعدما جاءت نتائجها الفصلية للربع الثاني أعلى من توقعات وول ستريت، مدعومة بالأداء القوي لعملياتها في أمريكا الشمالية.

وأرجعت الشركة الأمريكية تعديل توقعاتها إلى استقرار أسعار بيع السيارات، وانخفاض تكاليف الضمان، وتراجع خسائر السيارات الكهربائية، بالتزامن مع اقترابها من استكمال خطة تقليص استثماراتها في هذا القطاع، والتي بلغت قيمتها عدة مليارات من الدولارات.

وقال المدير المالي للشركة، بول جاكوبسون، إن النتائج تعكس الأداء المستقر الذي حققته الشركة خلال السنوات الأخيرة، مشيراً إلى أن ربحية السهم خلال النصف الأول من العام ارتفعت بنسبة 25% مقارنة بأي نصف أول في تاريخ الشركة.

وأضاف أن زخم أعمال جنرال موتورز لا يزال قوياً، معتبراً أن السهم، الذي يتم تداوله قرب 75 دولاراً وارتفع بأكثر من 40% خلال عام، لا يزال أقل من قيمته العادلة، مؤكداً أن الطلب الاستهلاكي ما زال يتمتع بالمرونة.

نتائج الربع الثاني

مقارنة بتوقعات المحللين، سجلت الشركة:

ربحية السهم المعدلة: 3.57 دولار مقابل توقعات عند 3.20 دولار.

الإيرادات: 48.03 مليار دولار مقابل توقعات بلغت 47.01 مليار دولار.



رفع التوقعات السنوية

رفعت جنرال موتورز توقعاتها للأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب لعام 2026 إلى ما بين 14 مليار دولار و16 مليار دولار، مقارنة بالتوقعات السابقة التي تراوحت بين 13.5 مليار دولار و15.5 مليار دولار.

كما رفعت توقعاتها لربحية السهم المعدلة إلى ما بين 12 و14 دولاراً، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 11.50 و13.50 دولاراً.

ورفعت أيضاً توقعاتها للتدفقات النقدية الحرة المعدلة لقطاع السيارات إلى ما بين 9.5 مليار دولار و11.5 مليار دولار، مقارنة مع نطاق سابق بين 9 مليارات و11 مليار دولار.

خفض توقعات صافي الأرباح

في المقابل، خفضت الشركة توقعاتها لصافي الأرباح العائدة للمساهمين إلى ما بين 8.4 مليار دولار و9.8 مليار دولار، مقابل توقعات سابقة تراوحت بين 9.9 مليار دولار و11.4 مليار دولار.

وتعد هذه ثاني مرة على التوالي تخفض فيها الشركة توقعات صافي الأرباح، رغم رفعها لبقية المؤشرات المالية، بعدما كانت قد عدلت توقعاتها في أبريل لتعكس استفادتها من تعويضات جمركية بقيمة 500 مليون دولار.

أمريكا الشمالية تقود الأداء

أكدت الشركة أن عملياتها في أمريكا الشمالية كانت المحرك الرئيسي للنتائج، إلى جانب نمو إيرادات الخدمات الرقمية وتحسن أداء قطاع السيارات الكهربائية، حيث تتوقع تقليص خسائر هذا النشاط بما يتراوح بين مليار دولار و1.5 مليار دولار خلال العام الحالي مقارنة بعام 2025.

وقالت الرئيسة التنفيذية ورئيسة مجلس الإدارة، ماري بارا، إن هامش الأرباح المعدل قبل الفوائد والضرائب في أمريكا الشمالية بلغ 8.6% خلال الربع الثاني، بزيادة 2.5 نقطة مئوية على أساس سنوي، مؤكدة استمرار الشركة في خفض تكاليف الضمان وتقليص خسائر السيارات الكهربائية وتحسين الكفاءة التشغيلية.

وأضافت أن عمليات الشركة الدولية، بما في ذلك المشروعات المشتركة في الصين، حققت أرباحاً، مشيرة إلى أن استقرار أسعار السيارات والطلب القوي على الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي كانا من أبرز عوامل الأداء الإيجابي.

وأوضحت الشركة أن متوسط سعر بيع السيارة بلغ 52 ألف دولار خلال الربع الثاني، مع استمرارها في اتباع سياسة منضبطة فيما يتعلق بالحوافز والخصومات.

تقليص خسائر السيارات الكهربائية

أعلنت جنرال موتورز أنها أنجزت إلى حد كبير تسجيل التكاليف المرتبطة بخطة تقليص استثماراتها في السيارات الكهربائية، والتي بلغت 10.9 مليار دولار منذ النصف الثاني من العام الماضي.

وأضافت أنها سددت حتى نهاية الربع الثاني 4.5 مليار دولار من إجمالي التكاليف النقدية المتوقعة البالغة 7.2 مليار دولار المرتبطة بهذه الخطة.

الأداء المالي

سجلت الشركة خلال الربع الثاني:

صافي أرباح عائد للمساهمين: 1.3 مليار دولار، بانخفاض 31.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

الأرباح المعدلة قبل الفوائد والضرائب: أكثر من 3.9 مليار دولار، بزيادة تقارب 30%، مع هامش ربح معدل بلغ 8.2%.

الإيرادات: 48.03 مليار دولار، بارتفاع 1.9% على أساس سنوي.



وللمقارنة، بلغت إيرادات الشركة في الربع الثاني من عام 2025 نحو 47.12 مليار دولار، فيما سجلت صافي أرباح بلغ 1.9 مليار دولار، وأرباحاً معدلة قبل الفوائد والضرائب عند 3.04 مليار دولار.