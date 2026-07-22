شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 22-7-2026 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today 2026-07-22 05:11 UTC الكاتب: يوسف عمر المنقح: محمد غيث تدقيق: خالد سلطان أكد سعر البلاتين تأثره حاليا بسيطرة المسار التصحيحي الصاعد بتقديمه مؤخرا لإغلاق إيجابي فوق مستوى 1560.00$ لنلاحظ تشكيله لعدة موجات صاعدة واستقراره فوق الهدف الأول المتمثل بمستوى 1640.00$. حاليا وبتشكيل مستوى 1605.00$ للدعم الإضافي وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تدعم فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 1690.00$ وصولا للحاجز التالي المتمركز عند 1740.00$. نطاق التداول المتوقع ما بين 1620.00$ و 1690.00$ توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع