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شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الباوند مقابل الين يتمسك بالإيجابية-توقعات اليوم 22-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today
2026-07-22 05:11 UTC
الكاتب: يوسف عمر
المنقح: محمد غيث
تدقيق: خالد سلطان
أكد سعر البلاتين تأثره حاليا بسيطرة المسار التصحيحي الصاعد بتقديمه مؤخرا لإغلاق إيجابي فوق مستوى 1560.00$ لنلاحظ تشكيله لعدة موجات صاعدة واستقراره فوق الهدف الأول المتمثل بمستوى 1640.00$.
حاليا وبتشكيل مستوى 1605.00$ للدعم الإضافي وبتقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي, فإن هذه العوامل تدعم فرص تسجيل السعر لمكاسب إضافية لنتوقع استهدافه قريبا لمستوى 1690.00$ وصولا للحاجز التالي المتمركز عند 1740.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1620.00$ و 1690.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع