الاقتصاد

تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-07-2026

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  • تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-07-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-22 11:00 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

شهد سعر الفضة (SILVER) خسائر طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 59.75$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص اختراق السعر لتلك المقاومة، خاصة مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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