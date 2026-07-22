تحديث توقع سعر النفط خام برنت اليوم 22-07-2026

شهد سعر الفضة (SILVER) خسائر طفيفة خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة المهم 59.75$، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، كما يحاول في الوقت نفسه تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء توارد الإشارات السلبية منها، في ظل استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته اعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، والذي يعزز من فرص اختراق السعر لتلك المقاومة، خاصة مع تأثره باختراق خط اتجاه فرعي هابط في وقت سابق على المدى القصير.