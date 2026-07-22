إيه إم دي تخطط لاستثمار ما يصل إلى 5 مليارات دولار في أنثروبيك

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم شح الإمدادات في الصين وترقب الرسوم الأمريكية يدفعان الأسعار إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر

قفزت أسعار النحاس إلى أعلى مستوياتها في أكثر من شهر خلال تعاملات اليوم، مدفوعة بتزايد المؤشرات على شح المعروض الفعلي في الصين، إلى جانب عودة رهانات المستثمرين على فرض الولايات المتحدة رسومًا جمركية على واردات النحاس المكرر.

وارتفعت عقود النحاس في بورصة كومكس (Comex) الأمريكية، تسليم سبتمبر، بنسبة 3.3% إلى 6.55 دولار للرطل (ما يعادل نحو 14,440 دولارًا للطن) بحلول أوائل التعاملات في نيويورك، لتصبح أقل من 2% فقط من المستوى القياسي المسجل في أوائل يونيو.

كما صعد سعر النحاس لأجل ثلاثة أشهر في بورصة لندن للمعادن (LME) بنسبة 1.7% إلى 13,851 دولارًا للطن، وهو أعلى مستوى منذ 15 يونيو، لتصل العلاوة السعرية للنحاس في السوق الأمريكية مقارنة بلندن إلى نحو 600 دولار للطن، أي أكثر من ضعف الفجوة المسجلة يوم الاثنين، في إشارة إلى أن الأسواق تعيد تسعير احتمالات فرض رسوم أمريكية على واردات النحاس المكرر، وهو قرار لا يزال بانتظار البيت الأبيض.

ويأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بالطلب في الصين، حيث أظهرت مؤشرات السوق تشددًا واضحًا في الإمدادات.

ففي السوق المحلية، قفزت العلاوة السعرية للنحاس الكاثودي الفوري مقارنة بالعقود الآجلة في بورصة شنغهاي إلى 435 يوانًا (نحو 61 دولارًا) للطن، مقارنة بصفر قبل أسبوع فقط، لتسجل أعلى مستوى منذ مايو 2025.

كما ارتفعت علاوة يانغشان (Yangshan Premium)، التي يدفعها المستوردون لإدخال النحاس إلى الصين، إلى 103 دولارات للطن يوم الاثنين، وهو أعلى مستوى منذ مايو 2025، مقارنة بأدنى مستوى بلغ 20 دولارًا في يناير، وفقًا لبيانات Shanghai Metals Market.

تراجع حاد في المخزونات وضغوط على المصاهر العالمية

أظهرت بيانات بورصة شنغهاي للعقود الآجلة أن مخزونات النحاس القابلة للتسليم تراجعت بنسبة 82% منذ أوائل مايو، في حين انخفضت مخزونات بورصة لندن للمعادن بنسبة 28% خلال الفترة نفسها.

كما أوضحت بيانات البورصة أن 166,025 طنًا من إجمالي 296,625 طنًا من النحاس المخزن في مستودعاتها، أي ما يعادل 56%، أصبحت مخصصة للتسليم الفعلي، وهو ما يعكس استمرار تشديد الإمدادات في السوق.

وامتدت الضغوط إلى قطاع صهر النحاس، إذ أظهرت بيانات مؤشر SAVANT التابع لشركة Earth-i أن 16% من الطاقة الإنتاجية العالمية لمصاهر النحاس كانت متوقفة خلال الربع الثاني من العام.

وسجلت تشيلي أعلى معدل توقف، إذ بلغت نسبة الطاقة الإنتاجية غير العاملة 25.4%، وهو أعلى مستوى منذ عام 2019، بالتزامن مع انخفاض إنتاج البلاد من النحاس بنسبة 12.9% على أساس سنوي خلال مايو.

كما بدأت رسوم معالجة الخام المنخفضة تاريخيًا تؤثر على القطاع، إذ تستعد مصفاة أوناهاما (Onahama) اليابانية، التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 354 ألف طن سنويًا، للتوقف عن معالجة المركزات بحلول أوائل عام 2027، بعدما لم تُظهر أي مؤشرات تشغيل خلال يونيو.

ترقب قرار البيت الأبيض بشأن الرسوم الجمركية

لا تزال قضية الرسوم الجمركية الأمريكية تشكل عاملًا رئيسيًا في دعم الأسعار داخل السوق الأمريكية.

وكان من المقرر أن تصدر وزارة التجارة الأمريكية تحديثها بشأن سوق النحاس بنهاية يونيو، إلا أن القرار النهائي بات بيد الرئيس الأمريكي، الذي يدرس فرض رسوم تدريجية على النحاس المكرر تبدأ بنسبة 15% اعتبارًا من يناير 2027، وترتفع إلى 30% في عام 2028.

وفي الوقت نفسه، تحتفظ مستودعات كومكس بمخزونات قياسية تتجاوز 630 ألف طن، بعد ثمانية أرباع متتالية من الزيادات، وهي كميات جرى تجميعها إلى حد كبير تحسبًا لفرض هذه الرسوم.

وعلى الصعيد الجيوسياسي، ساهمت التقارير التي تحدثت عن مقترح لوقف إطلاق النار لمدة 10 أيام بين الولايات المتحدة وإيران في تهدئة أسعار النفط خلال بداية التعاملات، ما عزز الإقبال على المعادن الصناعية، لترتفع أيضًا أسعار الألومنيوم والزنك والنيكل والقصدير.

في المقابل، أبقت تهديدات الحوثيين بفرض حصار بحري على السعودية، إلى جانب تعرض ناقلة نفط في مضيق هرمز لمقذوف مجهول، المخاوف قائمة بشأن إمدادات الكبريت، وهو عنصر أساسي في إنتاج النحاس بطريقة الاستخلاص، بعدما كانت وكالة الطاقة الدولية قد حذرت الأسبوع الماضي من احتمال تأثر الإنتاج.

ومنذ بداية العام، ارتفعت أسعار النحاس بنحو 16% في نيويورك، مقابل مكاسب تقارب 10% في لندن.