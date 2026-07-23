سعر البلاتين يكرر الإغلاقات الإيجابية– توقعات اليوم 23-7-2026

قدّم سعر النحاس بتداولات يوم أمس تذبذب جانبي ضعيف باستقراره دون الحاجز المتمثل بمستوى 6.5100$ والذي يشكل بدوره مفتاح تأكيد الاتجاه المتوقع للتداولات القادمة, حاليا وباستمرار تقديم المؤشرات الرئيسية للعزم الإيجابي, ننصح بانتظار تحقيق السعر للاختراق المطلوب ليعزز ذلك فرص استهدافه للمحطات الإيجابية الإضافية والتي تتمركز حاليا قرب مستوى 6.6100$ و6.7300$ على التولي.

أما فشل الاختراق سيجبر السعر على تقديم تداولات مختلطة مع توفر فرصة للهبوط نحو 6.2500$ قبل أي محاولة للوصول نحو الأهداف الإيجابية المقترحة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 6.3500 $ و 6.6100$

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بتجاوز الحاجز