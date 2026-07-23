أسعار النفط تقفز 4% مع تصاعد الضربات الأمريكية لإيران

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:42 صباحاً كتب شريف احمد - قفزت أسعار النفط بنحو 4% خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مدفوعة بتصاعد التوترات الجيوسياسية عقب تنفيذ الولايات المتحدة الليلة الحادية عشرة على التوالي من الضربات العسكرية ضد إيران.

يأتي ذلك، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو أن الخلاف بشأن مضيق هرمز لا يزال يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بين الجانبين. أسعار النفط ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو بنحو 4% لتصل إلى 94.23 دولارًا للبرميل، فيما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنسبة 3.8% مسجلًا 87.46 دولارًا للبرميل.

وقال روبيو، خلال اجتماع وزراء خارجية رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في الفلبين، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بالحلول الدبلوماسية، لكنه اتهم إيران بعدم الالتزام بالتفاهمات المتعلقة بمضيق هرمز.

وأضاف: "المشكلة التي نواجهها الآن هي أنهم ليسوا جادين في المفاوضات. إذا كانوا جادين فنحن أيضًا جادون، أما إذا لم يكونوا كذلك فسنتخذ ما يلزم لحماية مصالحنا ومصالح حلفائنا."

وفي المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن قواتها نفذت الليلة الحادية عشرة المتتالية من الضربات ضد أهداف داخل إيران، شملت مراكز للعمليات العسكرية، ومنشآت بحرية، وحظائر للطائرات، ومستودعات للطائرات المسيّرة، وبنية تحتية لوجستية عسكرية.

وأوضحت القيادة أن العمليات استهدفت تقليص قدرة إيران على تهديد حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز.

وأكد روبيو أن مضيق هرمز، الذي يُعد أحد أهم الممرات العالمية لنقل النفط والسلع الإستراتيجية، لا يزال يمثل نقطة الخلاف الرئيسية في المحادثات مع طهران، متهمًا إيران بالسعي إلى فرض سيطرة على الممر المائي، محذرًا من أن السماح بذلك سيشكل سابقة خطيرة على مستوى العالم.

وقال جيم ريد، المحلل في دويتشه بنك، إن غياب أي اختراق في الملف الإيراني أعاد تركيز الأسواق على مخاطر التضخم، بعدما أغلق خام برنت فوق مستوى 90 دولارًا للبرميل لأول مرة منذ أكثر من شهر، وهو ما أعاد المخاوف من تعرض الاقتصاد العالمي لموجة ركود تضخمي وفقا لموقع "سي إن بي سي".

وأضاف أن الأسعار واصلت ارتفاعها خلال تعاملات الأربعاء متجاوزة 92 دولارًا للبرميل، في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، ما يشير إلى أن الضغوط الصعودية على أسعار النفط لم تنحسر بعد.

ومع استمرار ارتفاع أسعار الطاقة، عزز المستثمرون رهاناتهم على تشديد السياسة النقدية الأمريكية، إذ ارتفعت احتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع يوليو إلى 26% بنهاية تعاملات الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ صدور بيانات التضخم الأمريكية الأخيرة.

وأظهرت بيانات أسواق المال أن المتعاملين يقدرون حاليًا احتمال رفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة خلال يوليو بنحو 24.1%، مع ارتفاع احتمالات تنفيذ زيادة لا تقل عن ربع نقطة مئوية في سبتمبر إلى 69%.

وفي السياق ذاته، حذر محللو بنك آي إن جي من تصاعد مخاطر اضطراب الإمدادات العالمية للطاقة، مع تراجع الآمال في التوصل إلى هدنة مؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران.

وأشاروا إلى أن المخاطر لا تقتصر على الشرق الأوسط، إذ توقفت محطة اتحاد خطوط أنابيب بحر قزوين في البحر الأسود عن استقبال النفط القادم من كازاخستان، بعد تعليق عمليات الشحن نتيجة الهجمات المستمرة على ناقلات النفط.

وأوضحوا أن استمرار تعليق عمليات التصدير قد يدفع كازاخستان إلى خفض إنتاجها النفطي، خاصة أن الكميات المنقولة عبر هذا المسار بلغت نحو 1.7 مليون برميل يوميًا خلال شهر يونيو، ما يزيد من الضغوط على الإمدادات العالمية ويدعم استمرار ارتفاع الأسعار.