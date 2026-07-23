ارتفاع أسعار القمح والذرة مع توترات البحر الأسود وضعف المحاصيل

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفعت أسعار القمح، اليوم الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي وسط تصاعد التوترات في البحر الأسود وتدهور توقعات المحاصيل والإمدادات من روسيا وأوكرانيا.

وصعدت عقود القمح الآجلة الأكثر تداولاً في بورصة شيكاغو للحبوب بنسبة تصل إلى 0.9%، حيث فاقمت الهجمات الروسية والأوكرانية المتواصلة المخاوف بشأن صادرات القمح من البحر الأسود، وهو ممر ملاحي رئيسي لاثنين من أكبر مصدري القمح في العالم. وقد قفزت أسعار القمح بنسبة 16% في يوليو.

في غضون ذلك، بلغ سعر الذرة أعلى مستوى له في أكثر من شهرين، ليصل إلى 4.775 دولارًا للبوشل قبل أن يتراجع، مدعومًا بنزاع البحر الأسود والمخاوف من أن تؤدي موجة الحر الأخيرة في أوروبا إلى انخفاض الإنتاج.

وسجل سعر القمح 6.8175 دولار للبوشل في تمام الساعة 11:22 صباحًا في سنغافورة، بينما ارتفع سعر الذرة بنسبة 0.3% ليصل إلى 4.765 دولارًا للبوشل، في حين استقر سعر فول الصويا دون تغيير.

وقال دينيس فوزنيسنسكي، الخبير الاقتصادي الزراعي في بنك الكومنولث الأسترالي، في تقرير صدر يوم الأربعاء: "تمثل أوكرانيا وروسيا معًا ما بين 25 و30% من صادرات القمح العالمية، وأي اضطراب خلال موسم الحصاد المقبل سيرفع الأسعار العالمية".

ووفقًا لمذكرة صادرة يوم الثلاثاء عن شركة "فيوتشرز إنترناشونال"، من المتوقع أن تصل صادرات روسيا من القمح في يوليو إلى حوالي 1.5 مليون طن، بانخفاض يقارب الثلث على أساس سنوي، وهو أدنى إجمالي لشهر يوليو منذ عام 2017، والتي عزت ذلك إلى قيود لوجستية.

كما تلقت الأسعار دعمًا من ضعف توقعات المحاصيل في مناطق أخرى، حيث من المتوقع أن ينخفض إنتاج القمح الطري في فرنسا بنسبة 7.6% هذا العام بعد أن ألحقت موجة حر أضرارًا بالمحاصيل. كما انخفض سعر القمح الربيعي الأمريكي المصنف بين الجيد والممتاز 5 نقاط مئوية عن الأسبوع السابق.