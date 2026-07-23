آخر تحديث لسعر الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو

الجنيه الإسترليني

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - سجّل الجنيه الإسترليني ارتفاعًا طفيفًا مقابل الدولار الأمريكي مع إغلاق الأسواق اللندنية اليوم، في حين تراجع أمام العملة الأوروبية الموحدة "اليورو".وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 1.3375 دولار أمريكي عند الإغلاق، محققًا ارتفاعًا بنسبة 0.02% مقارنة بمستوياته السابقة.وفي المقابل، انخفض الجنيه الإسترليني أمام اليورو، ليصل إلى 1.1722 يورو بنهاية التعاملات.وسجلت العملة البريطانية تراجعًا بنسبة 0.10% مقابل العملة الأوروبية الموحدة خلال تداولات اليوم.