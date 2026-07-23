ارتفاع أرباح «الاستثمار» 3.6% إلى 531 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار بنهاية الربع الثاني 2026 بنسبة 3.6% ليصل إلى 531.1 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي بلغ صافي أرباحه 512.5 مليون ريال.
وبحسب بيان للبنك على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في المكاسب غير المحققة في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ورسوم تحويل عملات أجنبية، ومكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والرسوم من الخدمات البنكية، قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة.
في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.3%، ونتج ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف المباني، قابله جزئيًا انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر)، ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 3.4% إلى 1.05 مليار ريال، مقابل 1.01 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان للبنك على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في المكاسب غير المحققة في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ورسوم تحويل عملات أجنبية، ومكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والرسوم من الخدمات البنكية، قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة.
في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.3%، ونتج ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف المباني، قابله جزئيًا انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر)، ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 3.4% إلى 1.05 مليار ريال، مقابل 1.01 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.