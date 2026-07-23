الاقتصاد

ارتفاع أرباح «الاستثمار» 3.6% إلى 531 مليون ريال بالربع الثاني 2026

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

ارتفاع أرباح «الاستثمار» 3.6% إلى 531 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 10:43 صباحاً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار بنهاية الربع الثاني 2026 بنسبة 3.6% ليصل إلى 531.1 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي بلغ صافي أرباحه 512.5 مليون ريال.
وبحسب بيان للبنك على "تداول "، اليوم الخميس، يعود ارتفاع صافي الربح إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات بنسبة 3.4%، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الارتفاع في المكاسب غير المحققة في القيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، ورسوم تحويل عملات أجنبية، ومكاسب استبعاد سندات الدين بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل الآخر والرسوم من الخدمات البنكية، قابله جزئيًا انخفاض في صافي دخل العمولات الخاصة.
في المقابل، ارتفع إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 2.3%، ونتج ذلك بشكل رئيسي من الارتفاع في رواتب ومصاريف الموظفين، ومخصصات خسائر الائتمان والخسائر الأخرى، وإيجار ومصاريف المباني، قابله جزئيًا انخفاض في المصاريف العمومية والإدارية الأخرى والاستهلاك والإطفاء.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر)، ارتفع صافي أرباح البنك السعودي للاستثمار بنسبة 3.4% إلى 1.05 مليار ريال، مقابل 1.01 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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