إصدار وتجديد 1304 رخص تجارية يعزز النشاط الاقتصادي بالخبر

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 03:28 مساءً كتب شريف احمد - أصدرت وجددت بلدية محافظة الخبر أكثر من 1300 رخصة تجارية في محافظة الخبر خلال شهر يونيو الماضي. وتعكس هذه الإحصاءات تنامي النشاط الاقتصادي وجاذبية البيئة الاستثمارية للقطاع الخاص في المحافظة.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة 420 رخصة خلال الفترة ذاتها. وشهد الشهر الماضي أيضاً تجديد 884 رخصة لمنشآت قائمة، لضمان استمرارية أعمالها التجارية وتقديم خدماتها.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظة الخبر تشهد نمواً متواصلاً في النشاطين التجاري والاستثماري. لافتا إلى استفادة المحافظة من مقوماتها الاقتصادية والمبادرات البلدية الهادفة إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال، مواكبةً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وذكر الزهراني أن أمانة المنطقة الشرقية تواصل تطوير منظومة الخدمات البلدية والإجراءات التنظيمية لتسريع إنجاز المعاملات. مؤكدا أن هذا التنامي «يمثل دلالة على جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة، وثقة القطاع الخاص بالفرص الاقتصادية المتاحة».
وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الرسمية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع جودة الحياة. وتعمل الأمانة على دعم تنافسية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة وخدمات بلدية متطورة.
وبلغ عدد الرخص التجارية الجديدة 420 رخصة خلال الفترة ذاتها. وشهد الشهر الماضي أيضاً تجديد 884 رخصة لمنشآت قائمة، لضمان استمرارية أعمالها التجارية وتقديم خدماتها.
دعم قطاع الاقتصادوأوضح مدير عام الإدارة العامة للإعلام والمتحدث الرسمي لأمانة المنطقة الشرقية فيصل الزهراني، دلالات هذا الارتفاع. مبينًا أن زيادة الرخص تمثل امتداداً لجهود الأمانة في دعم القطاع الخاص وتسهيل ممارسة الأعمال.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن محافظة الخبر تشهد نمواً متواصلاً في النشاطين التجاري والاستثماري. لافتا إلى استفادة المحافظة من مقوماتها الاقتصادية والمبادرات البلدية الهادفة إلى تمكين المستثمرين ورواد الأعمال، مواكبةً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.
وذكر الزهراني أن أمانة المنطقة الشرقية تواصل تطوير منظومة الخدمات البلدية والإجراءات التنظيمية لتسريع إنجاز المعاملات. مؤكدا أن هذا التنامي «يمثل دلالة على جاذبية البيئة الاستثمارية في المنطقة، وثقة القطاع الخاص بالفرص الاقتصادية المتاحة».
وتأتي هذه الجهود ضمن المساعي الرسمية لتعزيز التنمية الاقتصادية المستدامة ورفع جودة الحياة. وتعمل الأمانة على دعم تنافسية مدن ومحافظات المنطقة الشرقية عبر توفير بيئة استثمارية محفزة وخدمات بلدية متطورة.