رغم ارتفاع الطاقة.. "المركزي الأوروبي" يثبت أسعار الفائدة

الدمام في الخميس 23 يوليو 2026 08:51 مساءً كتب شريف احمد - أبقى البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة دون تغيير اليوم الخميس، مع إمكانية تشديد السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة، في ظل عودة ارتفاع أسعار الطاقة.

وأوضح البنك في بيان له، أنه تقرر الإبقاء على سعر الفائدة على الودائع عند مستوى 2.25%، مؤكدًا أنه يراقب عن كثب حجم صدمة أسعار الطاقة ومدتها، إضافةً إلى آثارها غير المباشرة والثانوية على الاقتصاد.

وكان البنك رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي للمرة الأولى منذ ما يقرب من 3 سنوات، لكن سلسلة من البيانات المشجعة بشأن الأسعار والأجور والنشاط الاقتصادي وتوقعات التضخم جعلت اتخاذ خطوة إضافية بشكل سريع أقل إلحاحًا، ما دفع صناع السياسة النقدية إلى الدعوة للتأني والتحلي بالصبر. الفائدة على القروض اليومية واستقر سعر الفائدة على القروض اليومية التي يمنحها البنك المركزي الأوروبي للبنوك عند 2.65%، فيما بقي سعر الفائدة على عمليات إعادة التمويل الأسبوعية عند 2.40%.