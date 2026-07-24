سعر اليورو مقابل الين يلامس الهدف -توقعات اليوم 24-7-2026

لا يزال سعر الزوج متأثرا بتعارض المؤشرات الرئيسية ليجبره ذلك على تقديم تداولات جانبية مختلطة بتذبذبه المتكرر دون مستوى 218.60 والذي يشكل بدوره لحاجز مؤقت أمام الاندفاع الصاعد وليضطر لتشكيل تذبذب جانبي جديد باستقراره قرب مستوى 218.00.

نكرر التنويه إلى أن السيناريو الصاعد سيبقى قائم بالاعتماد على ثبات مستوى الدعم المتمركز عند 216.75, كذلك استمرار تشكيل مستوى 217.50 للدعم الإضافي يدعونا لانتظار تجميع السعر للعزم الإيجابي ليمكنه ذلك بتجاوز الحاجز المذكور سابقا ومن ثم الوصول للمحطات الإيجابية والتي قد تبدأ من 219.40 و220.00 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 217.85 و 219.40

توقعات السعر لهذا اليوم: مرتفع بثبات الدعم