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الذهب يواصل التراجع مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

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واس - سنغافورة 0 تبليغ

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الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 12:28 مساءً كتب شريف احمد - واصل الذهب تراجعه ‌اليوم الجمعة، لينخفض في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4030.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، متراجعًا بأكثر من 130 دولارًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين والذي سجله يوم الأربعاء.
ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أغسطس 0.4% إلى 4033.20 دولارًا.

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وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 57.29 دولارًا للأوقية، فيما هبط سعر البلاتين 1.3% إلى 1579.49 دولارًا، كما نزل سعر البلاديوم 1.5% إلى 1237.50 دولارًا.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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