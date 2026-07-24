الذهب يواصل التراجع مع توقعات رفع الفائدة الأمريكية

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الدمام في الجمعة 24 يوليو 2026 12:28 مساءً كتب شريف احمد - واصل الذهب تراجعه ‌اليوم الجمعة، لينخفض في المعاملات الفورية 0.4% إلى 4030.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، متراجعًا بأكثر من 130 دولارًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين والذي سجله يوم الأربعاء.ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب ‌تسليم أغسطس 0.4% إلى 4033.20 دولارًا.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.7% إلى 57.29 دولارًا للأوقية، فيما هبط سعر البلاتين 1.3% إلى 1579.49 دولارًا، كما نزل سعر البلاديوم 1.5% إلى 1237.50 دولارًا.