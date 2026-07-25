الذهب في أسبوع.. مكاسب محدودة وهبوط حاد

أسعار الذهب

الدمام في السبت 25 يوليو 2026 05:44 مساءً كتب شريف احمد - شهدت أسعار الذهب أسبوعًا متقلبًا، إذ بدأت التعاملات على استقرار نسبي ثم سجلت مكاسب مدعومة بالتوترات الجيوسياسية وترقب الأسواق لمسار السياسة النقدية الأمريكية، قبل أن تتعرض لضغوط بيعية قوية دفعتها للتراجع بأكثر من 130 دولارًا من أعلى مستوياتها في أسبوعين، لتنهي الأسبوع الماضي على انخفاض ملحوظ.وأمس الجمعة، واصل الذهب تراجعه، لينخفض في المعاملات الفورية بنسبة 0.4% إلى 4030.09 دولارًا للأوقية (الأونصة)، متراجعًا بأكثر من 130 دولارًا عن أعلى مستوى له في أسبوعين، والذي سجله يوم الأربعاء.وانخفضت أسعار الذهب، الخميس، بأكثر من اثنين بالمئة، متراجعةً عن أعلى مستوى لها في أسبوعين. وهبط الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 2.1% إلى 4041.59 دولارًا للأوقية (الأونصة)، بعد ارتفاعه إلى 4165.87 دولارًا في الجلسة الماضية، وهو أعلى مستوى منذ السابع من يوليو الجاري.وارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، حيث كان يترقب المستثمرون الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تخفيف حدة الصراع الأمريكي الإيراني، على أمل التخفيف من مخاطر التضخم الناجم عن ارتفاع أسعار النفط، والوقوف على مسار أسعار الفائدة الأمريكية.وارتفع سعر الذهب في المعاملات بنسبة 1.2% إلى 4054.24 دولارًا للأونصة، بحلول الساعة 05:29 بتوقيت جرينتش، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (تسليم أغسطس) بنسبة 1.1% لتصل إلى 4059.10 دولارًا للأونصة.والإثنين، استقرت أسعار الذهب، حيث كان المستثمرون يعملون على تقييم آثار تصاعد الحرب في الشرق الأوسط، وسط إشارات من الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلى احتمال الحاجة لرفع أسعار الفائدة لكبح جماح ضغوط الأسعار.وبلغ سعر الذهب في المعاملات الفورية 4018.90 دولارًا للأوقية، بحلول الساعة 04:55 بتوقيت جرينتش، وارتفعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (تسليم أغسطس) بنسبة 0.1% لتصل إلى 4023.10 دولارًا.