انخفاض أرباح «سابك للمغذيات الزراعية» إلى 379 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - انخفض صافي أرباح شركة "سابك للمغذيات الزراعية» عن الربع الثاني من 2026 بنسبة 64% إلى 379 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 1.06 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، يعود الانخفاض في صافي الربح إلى تراجع الكميات المباعة نتيجة التحديات في سلاسل الامداد، والانخفاض في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك، وقد حد من هذا الانخفاض في صافي الربح ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر)، بلغ صافي أرباح "سابك للمغذيات" 1.65 مليار ريال، مقارنة بـ 2.04 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل انخفاضًا في صافي الربح بنسبة 21.4%.
وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، يعود الانخفاض في صافي الربح إلى تراجع الكميات المباعة نتيجة التحديات في سلاسل الامداد، والانخفاض في نتائج شركة زميلة ومشروع مشترك، وقد حد من هذا الانخفاض في صافي الربح ارتفاع متوسط أسعار البيع لمعظم منتجات الشركة.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر)، بلغ صافي أرباح "سابك للمغذيات" 1.65 مليار ريال، مقارنة بـ 2.04 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، ما يمثل انخفاضًا في صافي الربح بنسبة 21.4%.