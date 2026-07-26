أرباح «يو سي آي سي» تقفز 257% إلى 28.8 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - قفز صافي أرباح الشركة المتحدة لصناعات الكرتون "يو سي آي سي" بنسبة 257% بنهاية الربع الثاني من 2026 ليصل إلى 28.78 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 8.04 مليون ريال بالربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود الارتفاع في صافي الربح بصورة رئيسية إلى زيادة حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع، مما أدى إلى تحسن هوامش الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ارتفعت إيرادات الربع الثاني بنسبة 14.7%، ويعود ذلك بصورة رئيسية إلى ارتفاع حجم المبيعات في جميع القطاعات، وزيادة عدد أيام العمل في الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي تأثر بعطلات العيد، بالإضافة إلى ارتفاع متوسط سعر البيع.
وعلى مستوى النصف الأول من 2026، قفز صافي أرباح "يو سي آي سي" بنسبة 98% إلى 52.9 مليون ريال، مقارنة بـ 26.7 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود الارتفاع في صافي الربح بصورة رئيسية إلى زيادة حجم المبيعات ومتوسط سعر البيع، مما أدى إلى تحسن هوامش الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
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وعلى مستوى النصف الأول من 2026، قفز صافي أرباح "يو سي آي سي" بنسبة 98% إلى 52.9 مليون ريال، مقارنة بـ 26.7 مليون ريال في النصف المماثل من العام السابق.