انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.2% في مستهل تعاملات الأحد

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - افتتح مؤشر سوق الأسهم السعودية (تاسي) تعاملات اليوم الأحد على انخفاض بنسبة 0.2% عند مستوى 10,782 نقطة، بتداولات بلغت نحو 235.2 مليون ريال.
وبحسب "تداول السعودية" بلغ عدد الأسهم المتداولة في التعاملات الصباحية نحو 11.8 مليون سهم، فيما سجلت القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي 9.604 تريليون ريال.
وكانت أعلى الارتفاعات لأسهم: يو سي آي سي، وتبوك الزراعية، ومبكو، والواحة، وأبو معطي. في المقابل كانت أبرز الانخفاضات لأسهم: سابك للمغذيات الزراعية، والعربي، وبي إس إف، وإم آي إس، وأنابيب الشرق.
وشهدت بداية الجلسة ارتفاع أسهم 6 شركات مقابل انخفاض أسهم 7 شركات، من أصل 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.
وبحسب "تداول السعودية" بلغ عدد الأسهم المتداولة في التعاملات الصباحية نحو 11.8 مليون سهم، فيما سجلت القيمة السوقية للمؤشر الرئيسي 9.604 تريليون ريال.
انخفاض أسهم 110 شركاتانخفضت أسهم 110 شركات، وارتفعت أسهم 115 شركة في مستهل التداول، فيما بلغ عدد إجمالي الشركات المدرجة 270 شركة في السوق الرئيسية.
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السوق الموازيةاستقر مؤشر السوق الموازية (نمو) في مستهل تداولات الأحد عند مستوى 22,072 نقطة. وبلغت القيمة المتداولة 434.8 ألف ريال، وكمية الأسهم 90.7 ألف سهم، والقيمة السوقية 38.2 مليون ريال.
وشهدت بداية الجلسة ارتفاع أسهم 6 شركات مقابل انخفاض أسهم 7 شركات، من أصل 126 شركة مدرجة في السوق الموازية.