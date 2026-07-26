انخفاض مؤشر سوق الأسهم السعودية 0.2% في مستهل تعاملات الأحد

ارتفاع أرباح «المطاحن الحديثة» 7.6% إلى 53.4 مليون ريال بالربع الثاني

أرباح «يو سي آي سي» تقفز 257% إلى 28.8 مليون ريال بالربع الثاني

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.