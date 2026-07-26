سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد.. ارتفاع في البنوك المصرية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - أخبار متعلقة ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية الذهب في أسبوع.. مكاسب محدودة وهبوط حاد

سعر الدولار في البنك المركزي

سعر الدولار في البنك الأهلي

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي

سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي

سعر الدولار في بنك الكويت الوطني

سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول

شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأحد، مع بدء التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الحكومية والتجارية.سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 51.28 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 51.31 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الأحد، 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الأحد، 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.استقر سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، عند 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الأحد، 51.35 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع.بلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأحد 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.سجل سعر الدولار اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، اليوم الأحد، 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.