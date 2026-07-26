سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأحد.. ارتفاع في البنوك المصرية

الدمام في الأحد 26 يوليو 2026 11:30 صباحاً كتب شريف احمد - أخبار متعلقة
ارتفاع سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنوك المصرية
الذهب في أسبوع.. مكاسب محدودة وهبوط حاد
شهد سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، ارتفاعًا ملحوظًا، اليوم الأحد، مع بدء التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الحكومية والتجارية.
سعر الدولار في البنك المركزي
سجل سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك المركزي المصري، 51.28 جنيه للشراء، و51.42 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي
بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك الأهلي المصري، 51.31 جنيه للشراء، و51.41 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الأحد، 51.34 جنيه للشراء، و51.44 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الإسكندرية
سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الأحد، 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويس
استقر سعر الدولار، اليوم الأحد، في بنك قناة السويس، عند 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولي
بلغ سعر الدولار، اليوم الأحد، في البنك التجاري الدولي، 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي
سجل سعر الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الأحد، 51.35 جنيه للشراء، و51.45 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي
بلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الأحد 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطني
سجل سعر الدولار اليوم الأحد، في بنك الكويت الوطني، 51.25 جنيه للشراء، و51.35 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول
بلغ سعر الدولار في بنك كريدي أجريكول، اليوم الأحد، 51.38 جنيه للشراء، و51.48 جنيه للبيع.