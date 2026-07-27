الاقتصاد

صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

صرف 199 مليون ريال مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 04:55 صباحاً كتب شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الأولى لمزارعي القمح المحلي، الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لموسم 2026، بفروع الشركة الوطنية لإمدادات الحبوب "سابل"، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للهيئة.
وبلغ إجمالي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 199,395,084 ريالًا، لصافي كمية مستلمة 134,271 طنًّا من القمح، وذلك لعدد 569 مزارعًا.
يذكر أن موسم استلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي بدأ اعتبارًا من 12 أبريل 2026.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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