لا مفر من هبوط سعر الغاز الطبيعي -توقعات اليوم 27-7-2026

استسلم سعر المؤشر بتداولاته الأخيرة لثبات مستوى الدعم المتمركز عند 51570 لنلاحظ تشكيله لهجوم تصحيحي صاعد مقتربا بذلك من مقاومة القناة الهابطة والممتدة نحو 52375.

تشكل المقاومة الحالية مفتاح تأكيد الاتجاه المتوقع للتداولات القريبة, فثبات السعر أدناها سيزيد فرص تشكيله لموجات هابطة لنتوقع تسلله بذلك أولا نحو 52100 و51925 على التوالي, أما اختراق المقاومة والثبات أعلاها سيفتح باب استئنافه للهجوم التصحيحي لنتوقع انجذابه أولا حو 52510 و52640 على التوالي.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 51925 و 52390

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض بثبات المقاومة