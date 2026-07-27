سعر سهم صدق (2130) يستعد لمهاجمة مقاومة محورية – توقعات اليوم – 27-07-2026

تقدم سعر سهم الشركة الوطنية للتربية والتعليم (4291) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، وسط سيطرة موجة تصحيحية صاعدة على المدى القصير، مع تحركاته بمحاذاة خط ميل يدعم هذا المسار، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يعزز من فرص تمديد تلك المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع بدء توارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع.

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 125.00 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري 140.00 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد