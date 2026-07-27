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تحديث توقع سعر النفط الخام اليوم 27-07-2026

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-27 10:52 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

يشهد سعر الذهب (GOLD) تداولات متقلبة خلال مستوياته اللحظية الأخيرة، ليحاول السعر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق مستوى المقاومة 4,100$، مستفيداً من الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50، وسط سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، ولكن في المقابل نلاحظ بدء ظهور تقاطع سلبي بمؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، ليبدأ السعر أيضاً في تصريف البعض من تشبعه الشرائي بها.

الكلمات الدلائليه
مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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