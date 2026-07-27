سعر سهم أمجين (AMGN) يعزز من مكاسبه – توقعات اليوم – 27-07-2026

ارتفع سعر سهم تي جي إكس TJX COMPANIES, INC. (THE) (TJX) خلال تداولاته اللحظية الأخيرة، وسط استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يقلص من فرص تعافي السهم بشكل كامل في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع بدء تشكل دايفرجنس إيجابي بمؤشرات القوة النسبية، عقب وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات الشراء، بشكل مبالغ فيه مقارنة بحركة السهم، مع بدء توارد الإشارات السلبية منها.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 158.00$، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 148.00$.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط