ارتفاع أرباح «أسمنت العربية» 48.3% إلى 30.4 مليون ريال بالربع الثاني

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:05 مساءً كتب شريف احمد - ارتفع صافي أرباح شركة "أسمنت العربية" عن الربع الثاني من العام 2026 بنسبة 48.3% إلى 30.4 مليون ريال، مقارنة بـ 20.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، وانخفاض مصروف الاستهلاك نتيجة لتغيير العمر الإنتاجي الاقتصادي المقدر لآلات وتركيبات المصنع للشركة الأم، وارتفاع كمية مبيعات التصدير للشركة التابعة.
وعلى مستوى النصف الأول من العام (6 أشهر) قفز صافي الربح بنسبة 104.7% محققًا 90.3 مليون ريال، مقابل 44.1 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود سبب ارتفاع صافي الربح بصفة رئيسية إلى ارتفاع متوسط سعر البيع للشركة الأم، وانخفاض مصروف الاستهلاك نتيجة لتغيير العمر الإنتاجي الاقتصادي المقدر لآلات وتركيبات المصنع للشركة الأم، وارتفاع كمية مبيعات التصدير للشركة التابعة.
وعلى مستوى النصف الأول من العام (6 أشهر) قفز صافي الربح بنسبة 104.7% محققًا 90.3 مليون ريال، مقابل 44.1 مليون ريال بنهاية الفترة المماثلة من العام السابق.