أرباح «الواحة» تقفز 5360% إلى 21.9 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 08:06 مساءً كتب شريف احمد - قفز صافي أرباح شركة "زهرة الواحة للتجارة" عن الربع الثاني من 2026 بنسبة هائلة بلغت 5360% ليصل إلى 21.86 مليون ريال، مقارنة بصافي ربح بلغ 400 ألف ريال تقريبًا في الربع المماثل من العام السابق.
يعود سبب الارتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 37.55% بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 22.87% مما ادى الى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 165.95%، و نخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 12.35%، وفقًا لإفصاح الشركة على "تداول السعودية".
كما ساهم في ارتفاع صافي الربح أيضًا نخفاض خسائر صافى التغيرات فى الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة بنسبة 95.28%، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 6.53%.
وعلى مستوى النصف الأول من العام (6 أشهر)، بلغ صافي الربح 30.5 مليون ريال، مقارنة بخسارة صافية بلغت 7.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 20.31%، بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.88% مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 190.17%، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 13.64%، وارتفاع الايرادات الاخرى، إضافة إلى تحول خسائر صافى التغير فى الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلى أرباح خلال الفترة الحالية من عام 2026.
يعود سبب الارتفاع فى صافى ربح الشركة للربع الحالى مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 37.55% بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 22.87% مما ادى الى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 165.95%، و نخفاض مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 12.35%، وفقًا لإفصاح الشركة على "تداول السعودية".
كما ساهم في ارتفاع صافي الربح أيضًا نخفاض خسائر صافى التغيرات فى الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح او الخسارة بنسبة 95.28%، وانخفاض تكاليف التمويل بنسبة 6.53%.
وعلى مستوى النصف الأول من العام (6 أشهر)، بلغ صافي الربح 30.5 مليون ريال، مقارنة بخسارة صافية بلغت 7.8 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق.
ويرجع ذلك إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 20.31%، بينما ارتفعت تكلفة المبيعات بنسبة 7.88% مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح بنسبة 190.17%، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع بنسبة 13.64%، وارتفاع الايرادات الاخرى، إضافة إلى تحول خسائر صافى التغير فى الاستثمارات بالقيمة العادلة من خلال الربح أو الخسارة إلى أرباح خلال الفترة الحالية من عام 2026.