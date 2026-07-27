تحديث مسائي لسعر البتكوين اليوم 27-07-2026

تراجع سعر الذهب (GOLD) بتداولاته اللحظية الأخيرة، وذلك على اثر تماسك مستوى المقاومة 4,100$، ليحاول السعر بهذا الأداء اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على اختراق تلك المقاومة، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع توارد الإشارات السلبية منها، في ظل سيطرة الاتجاه التصحيحي الصاعد على المدى القصير، مع استمرار الدعم الإيجابي الناتج من تداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسطي لفترة 50، ما يعزز من فرص صعود السعر في الفترة القريبة المقبلة.