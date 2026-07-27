أرقام.. تباين مؤشرات الأسهم اليابانية بين ارتفاع وانخفاض

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - تباين مؤشر أداء الأسهم اليابانية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مدعومًا بالتطورات الجيوسياسية.

وانخفض المؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.22% ليصل إلى 64472.09 نقطة، ‌بعدما تراوح خلال التعاملات المبكرة بين الارتفاع والانخفاض.

في المقابل، صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.51% ليصل إلى 4031.75 نقطة.