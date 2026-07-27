الاقتصاد

أرقام.. تباين مؤشرات الأسهم اليابانية بين ارتفاع وانخفاض

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واس - طوكيو 0 تبليغ

أرقام.. تباين مؤشرات الأسهم اليابانية بين ارتفاع وانخفاض

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - تباين مؤشر أداء الأسهم اليابانية في مستهل تعاملات اليوم الاثنين، مدعومًا بالتطورات الجيوسياسية.
وانخفض المؤشر "نيكي 225" بنسبة 0.22% ليصل إلى 64472.09 نقطة، ‌بعدما تراوح خلال التعاملات المبكرة بين الارتفاع والانخفاض.
في المقابل، صعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقًا 0.51% ليصل إلى 4031.75 نقطة.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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