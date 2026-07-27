أرباح «نقي» تقفز 86.3% إلى 8.8 مليون ريال في الربع الثاني من 2026

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - قفزت أرباح شركة نقي للمياه في الربع الثاني من 2026 بنسبة 86.3% إلى 8.8 مليون ريال، مقابل 4.7 مليون ريال، في الربع المماثل من العام الماضي.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 86.3%، إلى نمو الإيرادات، بالإضافة الى نمو مجمل الربح نتيجة استمرار الشركة في تطبيق الرقابة على كلف التصنيع، والذي بدوره أدى إلى تحسن الربح التشغيلي، مع المحافظة على نمو صافي الربح رغم ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع الناشئة عن التوسع في قطاع التجزئة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 43%، إلى تحسن مجمل الربح والربح التشغيلي، مدعوماً بنمو الإيرادات وتحسن كفاءة كلف التصنيع، إضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع مقارنة بالربع السابق.
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 80%، إلى نمو الإيرادات وتحسن المزيج البيعي، واستمرار الشركة في تطبيق الرقابة على كلف التصنيع، والذي بدوره أدى إلى تحسن الربح التشغيلي، مع المحافظة على نمو صافي الربح رغم ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع الناشئة عن التوسع في قطاع التجزئة.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول السعودية"، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق بنسبة 86.3%، إلى نمو الإيرادات، بالإضافة الى نمو مجمل الربح نتيجة استمرار الشركة في تطبيق الرقابة على كلف التصنيع، والذي بدوره أدى إلى تحسن الربح التشغيلي، مع المحافظة على نمو صافي الربح رغم ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع الناشئة عن التوسع في قطاع التجزئة.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بنسبة 43%، إلى تحسن مجمل الربح والربح التشغيلي، مدعوماً بنمو الإيرادات وتحسن كفاءة كلف التصنيع، إضافة إلى انخفاض مصاريف البيع والتوزيع مقارنة بالربع السابق.
ووفقا للبيان، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 80%، إلى نمو الإيرادات وتحسن المزيج البيعي، واستمرار الشركة في تطبيق الرقابة على كلف التصنيع، والذي بدوره أدى إلى تحسن الربح التشغيلي، مع المحافظة على نمو صافي الربح رغم ارتفاع مصاريف البيع والتوزيع الناشئة عن التوسع في قطاع التجزئة.