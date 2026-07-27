سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الإثنين.. تباين في البنوك المصرية

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - تباين سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الإثنين، ليسجل متوسط سعر الصرف 51.17 جنيه في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك المركزي المصري، 51.24 جنيه للشراء، و51.38 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك الأهلي بلغ سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك الأهلي المصري، 50.80 جنيه للشراء، و50.90 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك مصر سجل سعر الدولار، في بنك مصر، اليوم الإثنين، 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار، في بنك الإسكندرية، اليوم الإثنين، 51.20 جنيه للشراء، و51.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك قناة السويس استقر سعر الدولار، اليوم الإثنين، في بنك قناة السويس، عند 51.27 جنيه للشراء، و51.37 جنيه للبيع. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي بلغ سعر الدولار، اليوم الإثنين، في البنك التجاري الدولي، 51.20 جنيه للشراء، و51.30 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار، في بنك فيصل الإسلامي، اليوم الإثنين، 50.40 جنيه للشراء، و50.50 جنيه للبيع. سعر الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي بلغ الدولار في مصرف أبو ظبي الإسلامي، اليوم الإثنين، 51.29 جنيه للشراء، و51.39 جنيه للبيع. سعر الدولار في بنك البركة سجل سعر الدولار اليوم الإثنين، في بنك البركة، 51.30 جنيه للشراء، و51.40 جنيه للبيع.