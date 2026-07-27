البنك المركزي الأوروبي يعتزم رفع الفائدة رغم تحسن توقعات التضخم

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - قال عضو مجلس إدارة البنك المركزي الأوروبي، بيتر كازيمير، اليوم الاثنين، إن البنك سيحتاج إلى رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل هذا العام، لكبح التضخم المستمر، مشيرًا إلى أن تدهور التوقعات الاقتصادية قد يستدعي تشديدًا نقديًا أكبر مما هو متوقع حاليًا.

وكان البنك المركزي الأوروبي قد أبقى أسعار الفائدة دون تغيير الأسبوع الماضي، لكنه ألمح بوضوح إلى رفعها في اجتماعه المقبل في سبتمبر، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز هذا الشهر نتيجة تجدد الصراع في الشرق الأوسط.

وقال كازيمير، المعروف بمواقفه المتشددة في السياسة النقدية، في مقال رأي: "ما زلت أرى أنه لا بد من رفع أسعار الفائدة مرة أخرى على الأقل كجزء من تعديلنا المدروس لمخاطر التضخم. وهذا مبرَر حتى لو تحسن الوضع بعض الشيء".

وأضاف أن البنك المركزي سيحتاج إلى بيانات اقتصادية وتطورات جيوسياسية "مقنعة للغاية" في الأسابيع المقبلة لكي لا يدعو إلى اتخاذ خطوة في سبتمبر.

وأحد الأسباب الرئيسية التي دفعت البنك المركزي الأوروبي إلى التريث هذا الشهر هو أن ارتفاع التضخم لم يُحدث بعد أي تأثيرات سعرية كبيرة خلال الفترة، لكن كازيمير قال إن على صانعي السياسات اتخاذ إجراءات استباقية.

وأضاف: "غالبًا ما تتشكل هذه التأثيرات بهدوء. وعندما تصبح واضحة تمامًا، يكون التراجع عنها مكلفًا. ومهمتنا هي التحرك قبل تلك المرحلة، لا بعدها".

وتتوقع الأسواق المالية رفعين إضافيين على الأقل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي، حيث من المتوقع أن يكون الارتفاع الأول قد تم تسعيره بالكامل بحلول أكتوبر 2026، والثاني بحلول مارس 2027.

وأضاف كازيمير: "إذا تفاقم الوضع، وازدادت ضغوط الأسعار قوة واستمرارًا، فسنحتاج إلى تشديد السياسة النقدية بشكل أكبر خلال الفصول القادمة مما هو متوقع حاليًا."