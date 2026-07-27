هبوط أسعار النفط مع تعليق الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران

الدمام في الاثنين 27 يوليو 2026 09:28 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار النفط، اليوم الإثنين، إثر تقارير أفادت بتعليق إيران هجماتها مقابل استمرار الهدنة مع الولايات المتحدة، مما خفف المخاوف بشأن تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت القياسي العالمي للتسليم في سبتمبر بنسبة 7.3% لتصل إلى حوالي 89.73 دولار للبرميل، كما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي للتسليم في سبتمبر بنسبة بلغت 6.5% لتصل إلى 83.47 دولار للبرميل.

وأفادت وكالة "رويترز"، نقلاً عن مسؤول إيراني رفيع المستوى، بأن إيران أشارت إلى أنها ستتوقف عن شن الهجمات طالما امتنعت الولايات المتحدة أيضًا عن توجيه ضربات.

ويأتي هذا التوقف في أعقاب قرار واشنطن تعليق حملتها الجوية بعد أن حذر مستشارو الرئيس دونالد ترامب، بحسب التقارير، من أن الجيش الأمريكي يواجه نقصًا في الأهداف الفعالة، وأبدوا مخاوفهم بشأن استنزاف مخزونات الأسلحة الأمريكية.

وصرح المسؤول الإيراني قائلاً إن موقف طهران "لا يزال قائمًا على مبدأ الرد بالمثل؛ إذا توقفت الهجمات، ستوقف إيران عملياتها أيضًا. وقد تم إيصال هذه الرسالة بالفعل إلى الولايات المتحدة".

وقال سفير الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، إن ترامب اختار تعليق الضربات مؤقتًا لإتاحة المجال لاستمرار الجهود الدبلوماسية.