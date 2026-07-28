أسعار النفط تهبط إلى أدنى مستوى في أكثر من أسبوع

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت أسعار النفط يوم الاثنين عند أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، بعد إعلان الولايات المتحدة وقف حملتها العسكرية الجوية على إيران مؤقتًا لإفساح المجال أمام الجهود الدبلوماسية، ما عزز الآمال باستئناف حركة الملاحة عبر مضيق هرمز.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 8.42 دولار، بما يعادل 8.7%، لتسجل 88.36 دولار للبرميل.

فيما تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 6.70 دولار، أو 7.5%، إلى 82.61 دولار للبرميل. وقف الضربات العسكرية وأشار محللون إلى أن وقف الضربات العسكرية خفف المخاوف، لكنه لم يؤدِّ حتى الآن إلى عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية، في ظل استمرار انخفاض حركة الشحن عبر مضيق هرمز.