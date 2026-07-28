الاقتصاد

موقف داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

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واس - نيويورك 0 تبليغ

موقف داو جونز.. مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 09:28 صباحاً كتب شريف احمد - أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية يوم الاثنين، على تباين في ختام تداولاتها.
وأنهى المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" التداول مرتفعًا بواقع 1.45 نقطة، أو 0.02%، ليغلق عند مستوى 7413.43 نقطة.
وصعد المؤشر "داو جونز" الصناعي 255.58 نقطة، ما يعادل 0.49%، ليصل إلى 52202.83 نقطة عند الإغلاق.
في المقابل، تراجع المؤشر "ناسداك" المجمع 41.21 نقطة، أي بنسبة 0.16%، لينهي التداول عند 24934.61 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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