الاقتصاد

سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 28-7-2026

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  • سعر النحاس يكرر التذبذب الجانبي-توقعات اليوم 28-7-2026 2/2

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم Fx News Today

2026-07-28 02:54 UTC

الكاتب: يوسف عمر

المنقح: محمد غيث

تدقيق: خالد سلطان

اكتسى سعر سهم مرافق (2083) باللون الأخضر في آخر جلساته، مدفوعاً بتوارد الإشارات الإيجابية من مؤشرات القوة النسبية، بعد وصولها لمناطق شديدة التشبع بعمليات البيع، لينجح السهم بهذا الارتفاع في تخطي مقاومة متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ليتخلص بذلك من ضغطه السلبي وليفسح المجال امام السهم لتحقيق المزيد من المكاسب في الفترة القريبة المقبلة، ليستكمل بذلك الاتجاه التصحيحي الصاعد المهيمن على تحركاته السابقة بالمدى القصير.

 

لذلك تشير توقعاتنا إلى صعود سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى الدعم 35.65 ريال، ليستهدف مستوى المقاومة المحوري والقريب 40.75 ريال استعداداً لمهاجمته.

 

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: صاعد 

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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