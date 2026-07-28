انخفاض أرباح «لجام» 12.5% إلى 63 مليون ريال بالربع الثاني 2026

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - انخفض صافي أرباح شركة "لجام للرياضة" في الربع الثاني 2026 بنسبة 12.5% إلى 63 مليون ريال، مقارنة مع صافي ربح بلغ 72 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود تراجع صافي الربح لهذا الربع إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بنسبة 2%، ليبلغ 34%، و ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية بنسبة 17%، و ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 32%، وتسجيل ربح غير متكرر بقيمة 3.1 مليون ريال خلال الربع الثاني 2025 يمثل عكس خسائر انخفاض في قيمة موجودات غير مالية سبق تسجيلها، ولم يتكرر ذلك خلال الربع الثاني 2026.
وقد خفف من حدة الانخفاض في صافي الربح نمو الإيرادات بنسبة 9%، وعدم تسجيل خسائر من حصة الشركة في نتائج شركة زميلة خلال الربع الثاني 2026 (الربع الثاني 2025: خسائر بقيمة 2.2 مليون ريال)، و ارتفاع الأرباح من المرابحات قصيرة الأجل لتبلغ 0.6 مليون ريال.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر) سجّلت "لجام للرياضة" صافي ربح قدره 112 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بالنصف الأول من 2025.
وبحسب بيان للشركة على "تداول السعودية"، يعود تراجع صافي الربح لهذا الربع إلى انخفاض هامش إجمالي الربح بنسبة 2%، ليبلغ 34%، و ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية والبيعية بنسبة 17%، و ارتفاع تكاليف التمويل بنسبة 32%، وتسجيل ربح غير متكرر بقيمة 3.1 مليون ريال خلال الربع الثاني 2025 يمثل عكس خسائر انخفاض في قيمة موجودات غير مالية سبق تسجيلها، ولم يتكرر ذلك خلال الربع الثاني 2026.
وقد خفف من حدة الانخفاض في صافي الربح نمو الإيرادات بنسبة 9%، وعدم تسجيل خسائر من حصة الشركة في نتائج شركة زميلة خلال الربع الثاني 2026 (الربع الثاني 2025: خسائر بقيمة 2.2 مليون ريال)، و ارتفاع الأرباح من المرابحات قصيرة الأجل لتبلغ 0.6 مليون ريال.
وعلى مستوى الفترة المنتهية في 30 يونيو 2026 (6 أشهر) سجّلت "لجام للرياضة" صافي ربح قدره 112 مليون ريال خلال النصف الأول من عام 2026، بانخفاض نسبته 22% مقارنة بالنصف الأول من 2025.