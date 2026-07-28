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«أمواج الدولية» تتحول للخسارة بـ87.8 مليون ريال في عام 2025

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

«أمواج الدولية» تتحول للخسارة بـ87.8 مليون ريال في عام 2025

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:28 مساءً كتب شريف احمد - تحولت شركة أمواج الدولية للخسارة في العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2025 بـ87.8 مليون ريال، مقابل أرباح بـ6.4 مليون ريال في العام 2024.
وبحسب بيان الشركة على موقع "تداول "، يعود التحول من تحقيق صافي ربح إلى تسجيل صافي خسارة بشكل رئيسي إلى:
• انخفاض الإيرادات، وبالتالي انخفاض مجمل الربح.
• إثبات خسائر فروقات جرد المخزون بمبلغ 28.67 مليون ريال نتيجة الفروقات المكتشفة بأحد الفروع.
• تكوين مخصص خسائر ائتمانية متوقعة بمبلغ 47.12 مليون ريال، مقابل 2.41 مليون ريال خلال العام السابق، وقد تركز الجزء الأكبر من المخصص المكوّن خلال العام في الذمم المرتبطة بالفرع محل الواقعة.
• ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية.
• استمرار تحمل تكاليف التمويل.
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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