تباين سعر الريال مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء في البنوك المصرية

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - تباين سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء الموافق 25 يناير 2026، في مستهل التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية الحكومية والتجارية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 13.49 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري يتداول سعر الريال في البنك الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، عند 13.44 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك مصر بلغ سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، 13.45 جنيه للشراء، و13.51 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية سجل سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 13.44 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس بلغ سعر الريال في بنك قناة السويس، اليوم الثلاثاء، 13.45 جنيه للشراء، و13.54 جنيه للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي سجل سعر الريال في البنك التجاري الدولي، اليوم الثلاثاء، 13.49 جنيه للشراء، و13.52 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي بلغ سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 13.44 جنيه للشراء، و13.50 جنيه للبيع. سعر الريال في مصرف أبو ظبي الإسلامي سجل سعر الريال، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبو ظبي الإسلامي، 13.50 جنيه للشراء، و13.53 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني بلغ سعر الريال في بنك الكويت الوطني، اليوم الثلاثاء، 13.35 جنيه للشراء، و13.64 جنيه للبيع.