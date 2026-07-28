أسعار الذهب تتراجع تحت ضغط الدولار وترقب إعلان «الفيدرالي»

الدمام في الثلاثاء 28 يوليو 2026 06:29 مساءً كتب شريف احمد - انخفضت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، متأثرة بارتفاع الدولار، بينما تترقب الأسواق قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي المرتقب بشأن مسار السياسة النقدية وأسعار الفائدة.

وانخفض سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.7% إلى 4045.89 دولار للأونصة بحلول الساعة 04:48 بتوقيت جرينتش، وتراجعت العقود الآجلة للذهب الأمريكي (تسليم أغسطس) بنسبة 0.8% إلى 4046.20 دولار للأونصة.

وفي المعادن الثمينة الأخرى، انخفض سعر الفضة الفوري بنسبة 2% إلى 57.23 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.9% إلى 1605.93 دولار، وانخفض البلاديوم 1.6% إلى 1270.97 دولار.

في المقابل، استقر الدولار الأمريكي قرب أعلى مستوى له في شهر، مما جعل الذهب المسعر بالدولار، أكثر تكلفة لحاملي العملات الأخرى.

وفي سياق منفصل، يختتم مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي اجتماعه الذي يستمر يومين بشأن السياسة النقدية يوم الأربعاء، فيما تشير التوقعات إلى أن الاحتياطي الفيدرالي سيُبقي أسعار الفائدة ثابتة بنسبة 62%، بينما يتوقع 38% من المشاركين في السوق رفعًا لا يقل عن 25 نقطة أساس، وهو ما يمثل ارتفاعًا من 16% في الأسبوع السابق.

وتُشير الأسواق كذلك إلى احتمال بنسبة 81% لرفع سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي في سبتمبر.