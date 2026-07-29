سعر سهم الراجحي (1120) وسط توقعات سلبية – توقعات اليوم – 29-07-2026

تراجع سعر سهم مصرف الراجحي (1120) بتداولاته الأخيرة على المدى اللحظي، بعدما تمكن السهم بتحركاته السابقة من تصريف البعض من تشبعه البيعي بمؤشرات القوة النسبية، ما يفسح له المجال لتسجيل المزيد من تلك الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع سيطرة الاتجاه الهابط على المدى القصير، مع استمرار الضغط السلبي الناتج من تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، والذي يمثل مقاومة ديناميكية تقلص من فرص تعافي السهم بشكل مستدام على المدى القريب.

لهذا تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 65.80 ريال، ليستهدف مستوى الدعم المحوري 62.85 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط