سعر سهم اس تي سي (7010) يتعرض للسقوط الحر – توقعات اليوم – 29-07-2026

تلون سعر سهم شركة الإتصالات السعودية اس تي سي (7010) باللون الأحمر في آخر جلساته، مسجلاً خسائر حادة في إطار هيمنة موجة تصحيحية هابطة على المدى القصير، مع وجود ضغط سلبي متواصل نتيجة تداولاته دون متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، ما يمثل مقاومة ديناميكية تضاعف من الضغط السلبي حول السهم وتزيد من احتمالات تعميق تلك الخسائر في الفترة القريبة المقبلة، خاصة مع توارد الإشارات السلبية من مؤشرات القوة النسبية، بعدما تمكن السهم من تصريف البعض من تشبعه البيعي بها، ما أفسح له المجال لتسجيل تلك الخسائر.

لذلك تشير توقعاتنا إلى انخفاض سعر السهم خلال تداولاته القادمة، طيلة ثبات مستوى المقاومة 43.24 ريال، ليستهدف أولى مستويات الدعم عند سعر 41.95 ريال.

توقعات سعر السهم لهذا اليوم: هابط