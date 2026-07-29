سعر البلاتين يتذبذب بشكل جانبي– توقعات اليوم 29-7-2026

قدّم سعر البلاتين المزيد من التداولات الجانبية بتذبذبه مجددا قرب مستوى 1600.00$ نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بثبات مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 20 ليعوّق بدوره الهجوم السلبي المنتظر سابقا.

نذكر بأن ثبات السعر المتكرر دون الحاجز الإضافي المستقر عند 1695.00$ يشكل عامل أساسي لتأكيد المسار السلبي المقترح سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك بالوصول للهدف الأول المستقر عند 1550.00$ ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز قرب 1515.00$.

نطاق التداول المتوقع ما بين 1515.00$ و 1640.00$

توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض