شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يتذبذب بشكل جانبي– توقعات اليوم 29-7-2026 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم FX News Today
2026-07-29 06:07 UTC
راجعه رامي حداد، المحرر الرئيسي · آخر تحديث: 2026.07.29
قدّم سعر البلاتين المزيد من التداولات الجانبية بتذبذبه مجددا قرب مستوى 1600.00$ نتيجة لتعارض المؤشرات الرئيسية تحديدا بثبات مؤشر ستوكاستيك فوق مستوى 20 ليعوّق بدوره الهجوم السلبي المنتظر سابقا.
نذكر بأن ثبات السعر المتكرر دون الحاجز الإضافي المستقر عند 1695.00$ يشكل عامل أساسي لتأكيد المسار السلبي المقترح سابقا, لذلك سنبقى بانتظار تجميع السعر للعزم السلبي الإضافي ليمكنه ذلك بالوصول للهدف الأول المستقر عند 1550.00$ ومن ثم ليحاول الضغط على العائق المتمركز قرب 1515.00$.
نطاق التداول المتوقع ما بين 1515.00$ و 1640.00$
توقعات السعر لهذا اليوم: منخفض